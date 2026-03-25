«Авто Толк»: Центробанк представил обновлённый макроэкономический прогноз на этот год

Агентство «АВТОСТАТ» ранее объявило о начале работы над новым проектом под названием «Авто Толк». В этом проекте принимают участие представители различных сфер автобизнеса. На этот раз в центре внимания стало интервью, которое состоялось между директором Департамента исследований и прогнозирования Центрального Банка России Александром Морозовым, исполнительным директором агентства «АВТОСТАТ» Сергеем Удаловым и управляющим Т-Инвестиции (Т-Банк) Юрием Тулиновым.

Беседа была проведена на площадке форума автопредпринимателей «ФорАвто – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Эксперты изучили обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз, опубликованный Центральным Банком России на текущий год. Среди главных тем обсуждения были вопросы динамики ключевой ставки, ее возможного влияния на автокредитование, уровень инфляции и ситуация на валютном рынке, инвестиционная активность, а также перспективы развития автобизнеса в ближайшем будущем.

