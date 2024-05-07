Признаки мошенничества при продаже иномарок: что говорят эксперты

В ноябре прошлого года случаи обмана подобного рода происходили нечасто: фальшивых автомобильных аукционов было всего лишь немного. Однако, сейчас ситуация существенно ухудшилась. Пользователи заходят на такие интернет-ресурсы через таргетированную рекламу, утверждает журнал "Аргументы и факты". Пониженные цены объясняются тем, что иностранные машины продают частные лица.

Администраторы однодневных сайтов связываются с заинтересованными лицами, заполнившими анкету на покупку автомобиля, и стараются начать диалог. Для этого выходят на связь по телефону, мессенджерам, Zoom или Skype. Этот процесс может занять несколько дней.

В рамках этой мошеннической схемы покупателям приходится бороться за понравившийся автомобиль, увеличивая предложенную цену, чтобы опередить конкурентов. В случае поражения обещают вернуть деньги. Однако, когда средства поступают на криптокошельки мошенников, покупатели лишаются их и обещанного транспортного средства.

Эксперт Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошенничество" Алла Храпунова предупреждает, что стоит покупать автомобили только у проверенных продавцов. Существуют аукционы с автомобилями для личного пользования. Их проводят на специализированных площадках, аккредитованных в соответствии с Федеральным законом. Подробный список можно найти на сайте torgi.gov.ru.

Что должно насторожить: неправдоподобно низкая цена на автомобиль, оплата криптовалютой и отсутствие реальных адресов пунктов технического осмотра.

Фото: Carsweek.ru

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