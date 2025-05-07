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Интернет-портал «Авито Авто» опубликовал список иностранных автомобилей, которые показали самое значительное снижение стоимости.

"Hyundai Solaris и Kia Rio стали доступнее: цены на авто упали более чем на 11% в апреле. Предложения по подержанным машинам растут, эксперты советуют поторопиться с покупкой!"
А
Антон Звонкий
07.05.2025, 09:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По данным «Авито Авто», семь из десяти наиболее популярных моделей в апреле стали доступнее для пользователей. Самым заметным стало снижение цен на корейские модели Hyundai Solaris и Kia Rio: средняя стоимость у них упала на 11,2% и 11,1% соответственно. Также более чем на пять процентов подешевели ВАЗовская «Калина» (снижение цены почти на 7%, до 300 000 рублей), Ford Focus (620 000; -5,9%) и «Гранта» (630 000; -5,3%).

Тойотовская модель «Камри» в апреле упала в цене на 4,5% - до 2,1 миллиона. «Приора» тоже стала доступнее, цена снизилась почти на три процента – около 350 000 рублей.

Средние цены на подержанные автомобили изменились в пользу покупателей из-за увеличения предложений на рынке. Эксперты рекомендуют не упускать возможность выгодной покупки авто с пробегом в ближайшее время. В настоящий момент можно провести такую сделку на более выгодных условиях для нового владельца.

Фото: Carsweek.ru

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