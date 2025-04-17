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Avatr запустил программу по корпоративным продажам

Avatr запускает программу корпоративных продаж электромобилей с выгодой до 12% для лизинговых компаний. Узнайте подробности на форуме «FinAuto - 2025» 18 апреля в Москве.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.04.2025, 16:41·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Автомобильный бренд Avatr объявил о запуске программы корпоративных продаж для лизинговых компаний и юридических лиц. Согласно информации от пресс-службы компании Changan, программа предлагает особые условия на приобретение электромобилей Avatr 11, с выгодой до 12% от рекомендуемой розничной цены. В настоящее время в программе участвуют более 30 лизинговых компаний России.

Электромобили Avatr 11 официально поставляются в Россию и продаются через официальную дилерскую сеть. Покупателям предоставляется гарантия до 8 лет или 160 тысяч километров пробега, а также доступ к программе круглосуточной поддержки владельцев.

Более подробную информацию о ситуации в корпоративных продажах представят эксперты на форуме автомобильного бизнеса под названием «FinAuto - 2025. Финансовые инструменты рынка», который пройдет 18 апреля в Москве, организованном агентством «АВТОСТАТ».

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