Avatr запустил программу по корпоративным продажам

Автомобильный бренд Avatr объявил о запуске программы корпоративных продаж для лизинговых компаний и юридических лиц. Согласно информации от пресс-службы компании Changan, программа предлагает особые условия на приобретение электромобилей Avatr 11, с выгодой до 12% от рекомендуемой розничной цены. В настоящее время в программе участвуют более 30 лизинговых компаний России.

Электромобили Avatr 11 официально поставляются в Россию и продаются через официальную дилерскую сеть. Покупателям предоставляется гарантия до 8 лет или 160 тысяч километров пробега, а также доступ к программе круглосуточной поддержки владельцев.

Более подробную информацию о ситуации в корпоративных продажах представят эксперты на форуме автомобильного бизнеса под названием «FinAuto - 2025. Финансовые инструменты рынка», который пройдет 18 апреля в Москве, организованном агентством «АВТОСТАТ».