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AVATR укрепляет позиции на международном рынке

На сегодняшний день AVATR уже представлен в 12 странах — России, Беларуси, Азербайджане, Молдове, Таиланде, Непале, Королевстве Бутан, Брунее, ОАЭ, Катаре и Израиле. На 2025 год у компании запланированы масштабные шаги по укреплению глобальных позиций и расширению модельного ряда.
РедакцияР
Редакция
03.04.2025, 13:14·2 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

Прежде всего, для качественного представления продукта на различных рынках компания выпускает два типа автомобилей: версии для внутреннего рынка Китая и экспорта. Локальные модели, предназначенные только для Китая, создаются в соответствии с местным законодательством и привычками местных пользователей, поэтому мультимедиа в них поддерживает лишь китайский и английский языки. Вместо CarPlay и Android Auto предусмотрено мобильное приложение Huawei, которое работает исключительно на китайском языке и доступно для авторизации только на номер телефона Китая. Также в автомобилях AVATR для локального рынка по умолчанию нет функционала для смены часового пояса, так как в Китае действует единый часовой пояс, а установка международных сервисов и опций не планируется.

С конца 2024 года экспорт автомобилей AVATR, предназначенных для внутреннего рынка Китая, в другие страны будет запрещен. Дилеры, нарушающие это требование, столкнутся с серьезными штрафами. Кроме того, владельцы этих автомобилей столкнутся с множеством ограничений, так как авто не предназначены для эксплуатации вне Китая, и их функционал будет ограничен. Это может негативно сказаться на удобстве и надежности эксплуатации.

Специально для международных рынков, включая Россию, AVATR выпускает версии автомобилей, адаптированные в соответствии с их потребностями и законодательством. В экспортируемых версиях интерфейс настроен на английском и официальном языке страны присутствия. Для рынка России установлены CarPlay, Android Auto, системы ГЛОНАСС, теплые опции, e-SIM российского стандарта, мобильное приложение и другие функции, а программные решения спроектированы так, чтобы они не попадали под воздействие санкционных политик. 

Так, именно официальная экспортная версия автомобиля, созданная с учётом потребностей российского рынка, позволит получить полноценный комплект функций и сервисов, соответствующий климатическим, техническим и юридическим условиям страны. Это даёт водителям уверенность в том, что все системы будут работать стабильно и полноценно, а также гарантирует доступ к авторизованным сервисным центрам и своевременным обновлениям программного обеспечения. 

Бренд AVATR намерен продолжать активно развиваться на международном рынке и укреплять дилерскую сеть, делая приоритетом интересы и комфорт автовладельцев в каждой стране присутствия.

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