Проблемы Volkswagen Tiguan: что скрывают кроссоверы?

Сейчас можно приобрести кроссоверы VW Tiguan первого поколения всего за миллион. Цена на новые модели достигает 4 миллионов рублей.

Ранним моделям кроссоверов приписывают высокую степень надежности, особенно если речь идет о 2-литровых моторах ЕА888, которые обладают мощностью 170 и 200 л.с. Однако эксперты подчеркивают, что данные двигатели не лишены определенных недостатков. Проблемой является расход масла и не очень долговечная цепь ГРМ. Во втором поколении удается избежать многих известных проблем.

Фото: Carsweek.ru

Эксперты отмечают, что 150-сильный двигатель 1,4 TSI считается надежным и долговечным, при условии своевременного обслуживания. Из типичных проблем можно выделить утечку воды из помпы вследствие проблем с прокладкой.

Двигатель 2,0 TDI также считается надежным. Однако ГРМ требует внимания - замена ремня необходима после 120 000 км пробега, в то время как дилеры настаивают на смене на отметке 90 000 км. Наибольшее количество жалоб поступает на роботизированную коробку передач DSG из-за перегрева, преждевременного выхода из строя сцепления и других проблем. Модели с механической коробкой передач считаются наиболее безопасными в использовании, но предложения с такой трансмиссией на российском вторичном рынке довольно редки.

Также можно столкнуться с проблемами в кузове, такими как окрашенный пластик, отслаивающаяся краска и не надежные элементы из пластика.

В салоне подержанных автомобилей часто возникают неполадки с электрикой. Одной из типичных проблем является датчик загрязнения воздуха в системе кондиционирования и отопления, который может не корректно функционировать.

Фото: Carsweek.ru

Ранее объявлено, что Волжский автозавод запустил в производство классическую «Ниву» в новом цвете кузова, однако количество таких внедорожников будет ограничено.