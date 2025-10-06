Главная Новости Пять неожиданных особенностей Tank 700, о которых мало кто знает — Autonews
Пять неожиданных особенностей Tank 700, о которых мало кто знает — Autonews

Премиальный рамный внедорожник Tank 700 представлен в России: особенности модели, комплектации, цены, уникальный дизайн и инновационные технологии.
06.10.2025
Фото: Carsweek.ru

В России продолжаются продажи рамного внедорожника Tank 700, стартовавшие еще в прошлом году. Флагманский SUV доступен покупателям в трех вариантах исполнения: бензиновые комплектации Premium и Superior, а также в топовой версии – подзаряжаемом гибриде Edition One. Позднее линейка была дополнена еще одним гибридным вариантом – Hi-Performance. На сегодняшний день стоимость автомобиля с учетом действующих скидок составляет от 8 до 12,2 миллиона рублей.

Портал Autonews выделил пять особенностей премиального внедорожника Tank 700, которые отличают его от конкурентов.

Заводской карбоновый обвес

Tank 700 в топовой комплектации Edition One оснащается карбоновым обвесом, напоминающим стиль таких известных ателье, как Mansory и Brabus. В этой версии автомобиль получает воздухозаборник на капоте по мотивам спорткаров, внушительное заднее антикрыло, а также мощную карбоновую балку-люстру, размещенную над лобовым стеклом.


Фото: Carsweek.ru

Потолок «звездное небо»

В оформлении интерьера Tank 700 использован эффектный элемент, вдохновленный автомобилями Rolls-Royce – потолок, имитирующий звездное небо. Такая опция доступна исключительно для самой дорогой версии Edition One и заменяет привычный люк.

Функция мойки камеры заднего вида

Для российских автомобилистов камеры с омывателем уже стали привычным явлением, однако в Tank 700 управление функцией мойки доступно самому водителю в любой момент. На дисплее мультимедийной системы размещена специальная иконка для активации этой опции.


Фото: Carsweek.ru

Необычные аналоговые часы

В интерьере Tank 700 установлены часы с традиционным циферблатом, которые встречаются как в советской «Победе» 1947 года, так и в современных Ferrari. Китайские разработчики сделали этот аксессуар еще функциональнее: проведя пальцем по экрану часов вниз, водитель получает доступ к интерактивной кнопке системы Start/Stop. Насколько такое решение окажется практичным – покажет эксплуатация, однако оригинальность налицо.

Комфортные авиационные подголовники

Подголовники сидений Tank 700 снабжены дополнительными подушечками с боковыми «ушами», обеспечивающими дополнительную поддержку головы. В сочетании с множеством регулировок, кресла обеспечивают максимальный комфорт для всех пассажиров, а увеличенная длина подушки позволяет удобно разместиться даже крупным людям.

Ранее сообщалось, что автодилеры в Китае уже получили обновленный внедорожник Tank 400 с переработанным интерьером.

Фото: Tank

