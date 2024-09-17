Рост цен на автомобили в октябре будет резким, считают эксперты

Согласно новой схеме расчета утильсбора, изменения будут внедряться постепенно до 2030 года. Сначала ставка увеличится на 70–85%, а затем увеличение будет несколько скромнее - на 10–20% ежегодно с 1 января. Новая система также предусматривает льготные коэффициенты для физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя 3 литра для личного пользования. Для новых автомобилей предусмотрена льгота в размере 3400 рублей, в то время как для транспортных средств старше трех лет - 5200 рублей.

С 1 января также прекращает свое действие белорусский портал, специализирующийся на растаможке автомобилей через льготников. Об этом заявил Антон Шапарин из НАС.

Все эти изменения были запланированы с целью защиты отечественного автомобильного производства. Повышенный утильсбор призван стимулировать иностранные компании к инвестициям в производственные мощности на территории Российской Федерации. Представитель компании, занимающейся параллельным импортом автомобилей из Европы через Беларусь, отметил, что целью всех этих изменений является сокращение импорта автомобилей через Евразийский экономический союз в пользу таможенных пошлин, которые будут поступать в российский бюджет.

Алексей Подщеколдин из РОАД прогнозирует новую волну роста цен на автомобили. Продавцы планируют включить повышенные налоговые ставки в конечную цену. Уже осенью обычные покупатели могут столкнуться с увеличением цен на 10%. По прогнозам, подорожают как импортные, так и собранные в России модели.

В этой ситуации китайские автомобили станут менее доступными, однако «АвтоВАЗ» сможет увеличить свою долю на рынке. Сергей Целиков из «Автостата» утверждает, что увеличение цен будет поэтапным, а не однократным. Он ожидает, что к концу 2024 года цены на автомобили в России вырастут на 5–7%. С начала 2025 года планируется новая волна повышения цен на автомобили. Однако местные эксперты не предвидят дефицита автомобилей в стране.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, какие марки и модели автомобилей лидировали на российском вторичном рынке в августе 2024 года.