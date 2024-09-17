Главная Новости Рост цен Рост цен на автомобили в октябре будет резким, считают эксперты
Новости

Рост цен на автомобили в октябре будет резким, считают эксперты

Согласно новой схеме расчета утильсбора, изменения будут внедряться постепенно до 2030 года. Сначала ставка увеличится на 70–85%, а затем увеличение будет несколько скромнее - на 10–20% ежегодно с 1 января.
А
Антон Звонкий
17.09.2024, 16:12·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Согласно новой схеме расчета утильсбора, изменения будут внедряться постепенно до 2030 года. Сначала ставка увеличится на 70–85%, а затем увеличение будет несколько скромнее - на 10–20% ежегодно с 1 января. Новая система также предусматривает льготные коэффициенты для физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя 3 литра для личного пользования. Для новых автомобилей предусмотрена льгота в размере 3400 рублей, в то время как для транспортных средств старше трех лет - 5200 рублей.

С 1 января также прекращает свое действие белорусский портал, специализирующийся на растаможке автомобилей через льготников. Об этом заявил Антон Шапарин из НАС.

Все эти изменения были запланированы с целью защиты отечественного автомобильного производства. Повышенный утильсбор призван стимулировать иностранные компании к инвестициям в производственные мощности на территории Российской Федерации. Представитель компании, занимающейся параллельным импортом автомобилей из Европы через Беларусь, отметил, что целью всех этих изменений является сокращение импорта автомобилей через Евразийский экономический союз в пользу таможенных пошлин, которые будут поступать в российский бюджет.

Алексей Подщеколдин из РОАД прогнозирует новую волну роста цен на автомобили. Продавцы планируют включить повышенные налоговые ставки в конечную цену. Уже осенью обычные покупатели могут столкнуться с увеличением цен на 10%. По прогнозам, подорожают как импортные, так и собранные в России модели.

В этой ситуации китайские автомобили станут менее доступными, однако «АвтоВАЗ» сможет увеличить свою долю на рынке. Сергей Целиков из «Автостата» утверждает, что увеличение цен будет поэтапным, а не однократным. Он ожидает, что к концу 2024 года цены на автомобили в России вырастут на 5–7%. С начала 2025 года планируется новая волна повышения цен на автомобили. Однако местные эксперты не предвидят дефицита автомобилей в стране.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, какие марки и модели автомобилей лидировали на российском вторичном рынке в августе 2024 года.

Источник

Рост цен (22)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация