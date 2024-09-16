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Кредиты на автомобили превышают кредиты на образование как второй по величине долг домохозяйств

Задолженность по автокредитам увеличивается и составляет девять процентов от общей задолженности домохозяйств.Кредиты на автомобили теперь занимают второе место после ипотеки.Средняя цена на новый автомобиль в настоящее время составляет $47,870.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.09.2024, 18:32·3 мин
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Фото: Motor1.com

Задолженность по автокредитам увеличивается и составляет девять процентов от общей задолженности домохозяйств.

Кредиты на автомобили теперь занимают второе место после ипотеки.

Средняя цена на новый автомобиль в настоящее время составляет $47,870.

Не секрет, что машины, будь то новые или подержанные, стоят дороже, чем когда-либо. Следовательно, задолженность по автокредитам только растет. Новый отчет от Financial Times предлагает нам свежий взгляд на то, насколько эта задолженность стала экстремальной.

Среди крупных расходов в среднем домохозяйстве кредиты на автомобили занимают второе место после ипотеки, составляя девять процентов от общей задолженности. Они обошли кредиты на образование во втором квартале этого года, и не сильно уступают ипотеке, которая немного снизилась в последние месяцы. Люди также испытывают трудности с выплатами, поскольку просрочки заметно возросли. К июлю просрочки приблизились к рекордно высоким уровням, установленным в 2009 году во время глобального финансового кризиса.

Чтобы все стало еще хуже, покупатели, потратившие много во время пандемии COVID и дефицита в поставках, когда новые автомобили были редкостью и цены на подержанные выросли, теперь сталкиваются с горькой пилюлей негативной стоимости, поскольку стоимость автомобилей падает. Многие из этих покупателей теперь должны гораздо больше, чем стоят их автомобили, что также влияет на кредиторов в случае репо. Банк не может вернуть столько денег при продаже, что негативно сказывается на кредитах и процентных ставках. Это передается потребителю, и все начинается заново, пока пузырь не лопнет, как это произошло 15 лет назад.

Если есть хоть какие-то хорошие новости, то отчет упоминает о меньшем количестве репо для домохозяйств с первоклассными кредитами по сравнению с тем, что происходило до Великой Рецессии в 2009 году. Другими словами, люди с лучшей кредитной историей отстают с платежами, но пытаются наверстать упущенное. В то время как раньше им приходилось просто попрощаться со своим внедорожником за $60,000.

Также стоит отметить, что ипотеки составляли значительно большую часть домашней задолженности еще в 2009 году, далеко опережая все остальное. Покупатели жертвовали своими дорогими автомобилями, чтобы сохранить свои еще более дорогие дома.

Согласно Cox Automotive, средняя цена на новый автомобиль сейчас составляет $47,870. Это немного ниже пика 2022 года, но общая автомобильная задолженность все еще находится в районе $1.6 триллиона на сентябрь прошлого года.

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