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RM Sotheby's проведет аукцион, на котором будет продан исключительно редкий автомобиль.

На предстоящем аукционе будет выставлен уникальный Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, собранный на конвейере еще в 1957 году. Стоимость этого коллекционного автомобиля оценивается в 2,5-3,5 миллиона долларов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.11.2024, 09:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На предстоящем аукционе будет выставлен уникальный Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, собранный на конвейере еще в 1957 году. Стоимость этого коллекционного автомобиля оценивается в 2,5-3,5 миллиона долларов.

Mercedes-Benz 300 SL был представлен в 1954 году и базировался на гоночной модели W194. Два года спустя этот автомобиль одержал победу и второе место на гонках "24 часа Ле-Мана". Максимальная скорость Mercedes-Benz 300 SL достигала 260 км/ч, что делало его самым быстрым серийным автомобилем своего времени.

В современности 300 SL считается культовым спорткаром, а последний выпущенный экземпляр этой модели является настоящей коллекционной реликвией.

Также на аукционе будут выставлены три автомобиля Porsche и гоночный болид Формулы-1 - "Макларен" MP4-21, на котором Хуан-Пабло Монтойя выступал на первых трех этапах сезона-2006. Стоимость этого лота ожидается в пределах 2,8-3,5 миллиона долларов.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на аукционе будет выставлен первый собранный прототип электрического автомобиля Lightyear.

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