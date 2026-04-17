Audi в Монце отмечает улучшения в работе с R26

В Монце команда Audi F1 провела второй из двух разрешённых в сезоне съёмочных дней, которые были использованы как полноценные тесты. Это позволило коллективу добиться заметного прогресса в работе с силовой установкой и общей настройкой автомобиля.

Согласно сообщениям итальянских и немецких СМИ, в тестовой программе приняли участие Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето. Основное внимание инженеры и пилоты уделили повышению эффективности двигателя в предельных режимах, а также отработке стартовой процедуры. За день оба гонщика вместе преодолели 30 кругов, сменяя друг друга за рулём.

Напомним, что первый съёмочный день заводская команда, созданная на базе Sauber, провела в январе на трассе в Барселоне. Тогда акцент был сделан на проверке работоспособности машины R26 и её систем. Согласно регламенту, тестовые сессии в течение сезона запрещены, однако у каждой команды есть возможность провести два съёмочных дня, ограниченных дистанцией в 200 километров.

В ходе таких выездов разрешено использование только специальных демонстрационных шин Pirelli, параметры которых отличаются от покрышек, применяемых на этапах Формулы 1.

По информации Auto Motor und Sport, команда, работавшая в Монце, выполнила сразу две важные задачи. Во-первых, маркетинговое подразделение получило большой объём видеоматериалов, снятых на знаменитой итальянской трассе. Во-вторых, инженеры максимально эффективно использовали предоставленное время для анализа поведения гибридной силовой установки AFR26 Hybrid в различных режимах работы.

Одной из приоритетных задач также стала отработка процедуры старта, которая ранее была слабым местом для Audi F1 — на первых этапах сезона оба пилота неоднократно теряли позиции именно на старте. Кроме того, Габриэль Бортолето и Нико Хюлкенберг отмечали жёсткую работу трансмиссии при переключениях, что негативно сказывалось на стабильности машины при торможениях и разгоне. Все эти аспекты также были в центре внимания специалистов во время тестов.

Пока нет информации о внедрении новых технических решений, но, по мнению некоторых источников, улучшения могли быть связаны в первую очередь с доработкой программного обеспечения. Оценить, насколько это повлияет на результаты Audi, можно будет уже через несколько недель на этапе в Майами. К тому же, в Хинвиле готовится целый комплекс обновлений аэродинамики к четвёртому этапу сезона.