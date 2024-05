Audi RS4 Competition подтверждает свое название в схватке с RS7 в гонке на выживание

Эмблема RS от Audi символизирует вершину производительности модели. Она украшает ряд автомобилей, которые далеко не равны по цене и мощности, но эти огромные различия не так ярко проявляются в реальной гонке, как в этой между Audi RS4 и RS7.

Оба автомобиля носят заветные буквы, но под капотом они не могли бы быть более разными. RS4 оснащается 2,9-литровым двигателем V6, который развивает 450 лошадиных сил и 443 фунт-футов крутящего момента, в то время как у RS7 установлен твин-турбированный 4,0-литровый двигатель V8, выдающий 630 л.с. и 627 фунт-футов.

Помимо более легкой собственной массы, у RS4 есть одно небольшое преимущество в комплектации Competition: перенастроенная коробка передач для лучших переключений и запусков.

Несмотря на значительную разницу в мощности, менее мощный RS4 отстал всего на 0,5 секунды на четверть мили. Он завершил гонку за 11,8 секунд, в то время как RS7 Performance справился за 11,3. Это не огромный разрыв между парами, и на вторичном рынке легко можно сократить несколько десятых от времени RS4.

К сожалению, Audi не предлагает RS4 в Соединенных Штатах. Но жаловаться сложно, ведь у нас есть возможность наслаждаться большей частью спортивного ассортимента компании, включая RS3, RS5 и RS7. Мы даже не можем пожаловаться на отсутствие универсала; Audi начала продавать прекрасный RS6 Avant в США в 2020 году.

