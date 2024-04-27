Видео: Audi RS3 достигает скорости RS7 с помощью простой настройки

Простая настройка за $1,200 на этом Audi RS3 2017 года позволила извлечь дополнительные 100 лошадиных сил и ускоренные переключения, почти приблизив его к своему большему, более дорогому собрату - RS7 Performance.

Младший Audi теперь развивает 500 лошадиных сил и 465 фунт-футов крутящего момента от своего турбированного 2.5-литрового рядного пятицилиндрового двигателя. Это значительное улучшение по сравнению с заводскими 400 л.с., но все же далеко от показателей RS7, у которого не настроенный 4.0-литровый V-8 битурбо двигатель выдаёт 630 л.с. и 626 фунт-футов крутящего момента.

Обе машины имеют подключение всех колес, хотя это разные системы. У RS3 двигатель установлен поперечно, в то время как двигатель RS7 расположен продольно. Кроме того, RS7 весит на 1,223 фунта больше, выравнивая шансы обеих Audi.

RS7 победил в первой гонке на дрэг-рейсинге, RS3 победил во второй, заключительная третья гонка завершилась победой RS7 как абсолютного победителя... но ненамного. Старший Audi прошел четверть мили за 11.3 секунды, в то время как настроенный RS3 был всего лишь на шаг позади с временем 11.5 секунды.

Миллионы строк кода обеспечивают бесперебойную работу всего - от информационно-развлекательной системы до подачи топлива, а обновленный код может разблокировать дополнительные преимущества. $1,200 не дешево, но это легкий способ извлечь дополнительную производительность из автомобиля, не прибегая к инструментам и установке нового оборудования.