Audi и SAIC совместно создадут платформу для электромобилей на китайском рынке.

Немецкий автопроизводитель анонсировал выпуск трех новых моделей электромобилей в Китае, первый из которых появится уже в следующем году. Audi в настоящее время успешно реализует в стране модели Q4 e-tron и Q5 e-tron, построенные на платформе MEB. Этот подход позволяет значительно сократить время выхода автомобилей Audi на рынок - более чем на 30%.

Немецкий автопроизводитель Audi тесно сотрудничает с SAIC над созданием новой китайской архитектуры, получившей название "Расширенная цифровая платформа", для будущих моделей электромобилей.

Прошлый год стал началом стратегического партнерства двух компаний, Audi и SAIC, стремящихся укрепить свои позиции на крупнейшем автомобильном рынке мира. В результате сотрудничества планируется выпустить три новых электромобиля в сегментах B и C, что значительно ускорит процесс выхода продукции на рынок - более чем на 30%. Первая новинка, разработанная совместно с SAIC, выйдет в свет уже в следующем году.

Помимо новых моделей, Audi будет и дальше удерживать на китайском рынке свою линейку автомобилей, наряду с теми, что созданы при участии SAIC. Исполнительным директором совместного проекта стал Фермин Сонейра из Audi, ранее занимавший ключевую должность в разработке электрических моделей от A до C, обладающий опытом работы в Volkswagen Group более 25 лет.

С выходом первых моделей на базе новой цифровой платформы Audi планирует предложить в Китае широкий ассортимент автомобилей на электрической основе, используя три различные архитектуры. Платформа MEB уже лежит в основе Q4 e-tron и Q5 e-tron, кроме того, Audi расширит свою линейку в Китае с моделями, основанными на архитектуре Premium Platform Electric (PPE) совместно с FAW.

Фото: Carsweek.ru

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