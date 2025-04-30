Audi Q4 e-tron готовится к крупному обновлению интерьера

Автомобиль Audi Q4 e-tron готовится к получению первого крупного обновления с момента начала продаж в 2022 году, и изменения затронут как внешность, так и интерьер.

Основные изменения начинаются с передней части благодаря новому бамперу и увеличенному нижнему воздухозаборнику, скрытому под камуфляжем. Фары, кажется, сохранят форму существующей модели, что указывает на то, что внешний вид не будет радикально отличаться, хотя мы ожидаем, что он будет более плавным и менее сложным, завершаясь новым плоским знаком Audi.

Нижняя часть дверей и задняя часть этого прототипа Sportback также покрыты, что указывает на дополнительные изменения. Задние фонари, кажется, также будут разделены с текущим автомобилем, сохранив ту же узкую световую панель, простирающуюся через заднюю дверь.

Фото: autoexpress

Эти изменения будут применены как к кузовам SUV, так и Sportback, однако более значительные изменения могут коснуться интерьера.

Во-первых, интерьер будет оснащен таким же огромным двойным дисплеем, как в последних моделях Audi. Скорее всего, это будет включать 14,5-дюймовый сенсорный экран и более маленький дисплей водителя на 10 дюймов в одном изогнутом корпусе.

Система также будет интегрировать все основные функции автомобиля, включая систему климат-контроля, которая ранее находилась на отдельной панели переключателей.

Эта новая конфигурация заменяет устаревший 11,6-дюймовый дисплей текущего поколения и потребовала переработки всей приборной панели и центральной консоли. Это также дает Audi возможность исправить некоторые дефициты качества существующей модели.

Пока неизвестно, будут ли обновления в силовой установке или шасси, но Q4 постоянно обновлялся с небольшими улучшениями эффективности батареи и, следовательно, ее запасом хода. На данный момент существуют два варианта моторов: с одним мотором заднего привода и с двумя моторами полного привода, с двумя вариантами батарей. В отличие от этого, у Volkswagen есть новый вариант на 79 кВтч для моделей ID.3 и ID.4, который может стать основой для нового флагманского варианта силовой установки для Q4 e-tron.

Ожидайте увидеть новую модель позже в этом году, с началом продаж до начала 2026 года.

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