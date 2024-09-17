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Mansory продемонстрировало 1035-сильную модификацию Audi RS7

Несколько дней назад стало известно, что новый Hyundai Ioniq 5 N сравним по скорости на прямых участках с популярным спорткаром Audi RS7.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2024, 09:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Несколько дней назад стало известно, что новый Hyundai Ioniq 5 N сравним по скорости на прямых участках с популярным спорткаром Audi RS7. Для любителей Audi представлено множество вариантов тюнинга, которые могут улучшить мощность автомобиля и дополнить его внешний вид, включая свежие обновления от Mansory.

Немецкий тюнинг-ателье уже долгое время специализируется на улучшении RS7 Sportback и на этот раз превзошло само себя. Если стандартный Audi RS7 Performance оснащен двигателем мощностью 621 л.с. и крутящим моментом 850 Нм, то версия Mansory поражает своими показателями - цифры впечатляют: 1035 л.с. и 1199 Нм.

Фото: Carsweek.ru

Подробности о том, каким образом удалось достичь таких значений мощности 4,0-литрового V8 двигателя, пока не разглашаются, но, по предварительным данным, внесены изменения в турбокомпрессоры, а также улучшена внутренняя структура двигателя и система подачи топлива. Учитывая, что стандартный RS7 может разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, тюнингованная версия Mansory обещает превзойти Ламборджини Ревентон, разгоняясь до этой скорости менее, чем за 3 секунды.

Кроме того, внешний вид Audi RS7 был серьезно модифицирован. Mansory переработала переднюю часть автомобиля, добавив новые кованые элементы из углеродного волокна в районе решетки радиатора и воздухозаборников, придав автомобилю более агрессивный и динамичный облик.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы сообщали об изменениях, которые произошли в Audi A3 модельного года 2025. Седан Audi A3 2025 больше не будет предлагаться с передним приводом, полный привод Quattro станет стандартным. Автомобиль будет оснащен турбированным 2,0-литровым бензиновым двигателем, который получил дополнительный крутящий момент.

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