Ателье delta4×4 превратило кроссовер Ferrari Purosangue в настоящий внедорожник

Специалисты провели значительную модернизацию технической составляющей донорского Ferrari, что позволит Purosangue без труда справляться с ездой по сложной местности.

Кроссовер получил увеличенный клиренс, новые колеса с более массивными внедорожными шинами и специальные Beadlock-диски, которые предотвращают попадание шины с диска, обеспечивая безопасность на сложных трассах. Для установки крупных колес пришлось расширить колесные арки, что придало автомобилю более агрессивный вид.

Кроме того, в Delta4×4 предусмотрели набор аксессуаров для экстремального Ferrari Purosangue, включающий багажник на крыше и корме, а также палатку, превращающую автомобиль в кемпер. Не обошлось также без установки дополнительных фонарей на передней части и крыше кроссовера.

На данный момент кроссовер существует лишь как концепт. Однако в случае появления спроса на подобный тюнинг, в компании обещают рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в свой каталог продукции.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания Ferrari работает над разработкой нового суперкара V12, который пришлёт на смену культовой модели 812.