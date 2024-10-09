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Ателье delta4×4 превратило кроссовер Ferrari Purosangue в настоящий внедорожник

Специалисты провели значительную модернизацию технической составляющей донорского Ferrari, что позволит Purosangue без труда справляться с ездой по сложной местности.
РедакцияР
Редакция
09.10.2024, 14:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Специалисты провели значительную модернизацию технической составляющей донорского Ferrari, что позволит Purosangue без труда справляться с ездой по сложной местности.

Кроссовер получил увеличенный клиренс, новые колеса с более массивными внедорожными шинами и специальные Beadlock-диски, которые предотвращают попадание шины с диска, обеспечивая безопасность на сложных трассах. Для установки крупных колес пришлось расширить колесные арки, что придало автомобилю более агрессивный вид.

Кроме того, в Delta4×4 предусмотрели набор аксессуаров для экстремального Ferrari Purosangue, включающий багажник на крыше и корме, а также палатку, превращающую автомобиль в кемпер. Не обошлось также без установки дополнительных фонарей на передней части и крыше кроссовера.

На данный момент кроссовер существует лишь как концепт. Однако в случае появления спроса на подобный тюнинг, в компании обещают рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в свой каталог продукции.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания Ferrari работает над разработкой нового суперкара V12, который пришлёт на смену культовой модели 812.

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