Aston Martin впервые испытала шины 2026 года

Вчера компания Pirelli совместно с командой Aston Martin приступила к двухдневным испытаниям прототипов шин на будущий сезон 2026 года, когда в мире Формулы 1 вступят в силу новые правила.

Согласно новым нормам, ширина передних шин уменьшится на 25 мм, а их высота – на 10–15 мм. Что касается задних шин, то их ширина будет сокращена на 30 мм при сохранении той же высоты, что и у передних шин. Эти изменения направлены на снижение веса автомобилей. На тестах, проводимых в команде Aston Martin, используется специально адаптированный болид 2022 года.

Испытания новых шин проходят на трассе в испанской Барселоне. Вчера тестовый и резервный пилот Aston Martin Фелипе Другович проехал 670 километров – это более чем две дистанции обычной гонки. Сегодня состоится завершающий, второй день испытаний на этой неделе.