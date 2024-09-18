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Aston Martin впервые испытала шины 2026 года

Вчера компания Pirelli совместно с командой Aston Martin приступила к двухдневным испытаниям прототипов шин на будущий сезон 2026 года, когда в мире Формулы 1 вступят в силу новые правила.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.09.2024, 11:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера компания Pirelli совместно с командой Aston Martin приступила к двухдневным испытаниям прототипов шин на будущий сезон 2026 года, когда в мире Формулы 1 вступят в силу новые правила.

Согласно новым нормам, ширина передних шин уменьшится на 25 мм, а их высота – на 10–15 мм. Что касается задних шин, то их ширина будет сокращена на 30 мм при сохранении той же высоты, что и у передних шин. Эти изменения направлены на снижение веса автомобилей. На тестах, проводимых в команде Aston Martin, используется специально адаптированный болид 2022 года.

Испытания новых шин проходят на трассе в испанской Барселоне. Вчера тестовый и резервный пилот Aston Martin Фелипе Другович проехал 670 километров – это более чем две дистанции обычной гонки. Сегодня состоится завершающий, второй день испытаний на этой неделе.

Источник

Pirelli (28)Aston Martin (134)

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