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Aston Martin: Ньюи – целиком нацелен на 2026 год

Aston Martin готовит машину 2026 года: новый проект Ньюи. Энди Кауэлл подтверждает, что Эдриан Ньюи на 100% сосредоточен на будущем болиде, не затрагивая текущую машину. Трудности и ожидания от нового проекта.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.04.2025, 20:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В свежем интервью в Джидде глава команды Aston Martin Энди Кауэлл подтвердил, что новый член команды - Эдриан Ньюи - полностью сосредоточен на разработке будущей машины 2026 года, не тратя времени на текущий болид.

Энди Кауэлл подчеркнул: «Ньюи уделяет 100% своего времени проекту машины на 2026 год. Он присоединился к нам в марте и уже активно вовлечен в нашу работу над будущим болидом. У нас очень жесткие сроки по утверждению конструкции шасси и трансмиссии. Новые машины должны быть представлены довольно скоро, а зимние испытания начнутся уже в конце января. Для того чтобы успеть к дедлайну, нам необходимо принять решения как можно скорее, особенно учитывая новый регламент, в котором нельзя будет использовать детали текущего года. Работы множество, и вся команда приложит все усилия для успеха».

В свою очередь, Эдриан Ньюи выразил удовлетворение имеющимся оборудованием и высокой точностью инструментов. Он отметил высокий профессионализм коллег, а также похвалил новую аэродинамическую трубу и общую организацию процессов. Ньюи активно предлагает новые подходы к работе с использованием современных технологий, таких как вычислительная гидродинамика и системы моделирования.

Источник

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