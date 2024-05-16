Aston Martin планирует создать собственный Lamborghini LM002

Aston Martin изучал каталог Lamborghini в поисках вдохновения для своего нового проекта. Новая модель британского бренда, внедорожник Butch LM002, разрабатывается под кодовым названием «Проект Рэмбо». В отличие от классических Miura, Countach или Diablo, Aston Martin обратил внимание на итальянский монстр 1980-х годов - LM002 с двигателем V12, который получил прозвище Rambo Lambo.

Согласно Autocar, новый внедорожник DBX будет сочетать в себе роскошные внедорожные характеристики с производительностью суперкара на дороге. Планируется выпустить всего 2500 экземпляров модели для обеспечения эксклюзивности. Для этого Aston Martin намерен тесно связать новинку с успешным DBX.

DBX, ставший популярным хитом для Aston Martin, недавно представил более мощную версию с 707 лошадиных сил. Марка отказалась от базового двигателя мощностью 542 л.с., заменив его на более мощный вариант для конкуренции с Lamborghini Urus.

Использование трансмиссии мощностью 707 л.с. обеспечит новому внедорожнику высокую производительность: разгон до 100 км/ч займет всего 3,1 секунды. Адаптация к новому кузову потребует минимальных изменений.

Aston Martin остается одной из немногих компаний, которые производят двигатели V12. Помимо нее, такие двигатели устанавливают Rolls Royce и Ferrari на свои внедорожники.

Бренд представил обновленный двигатель V12 мощностью 824 л.с., который будет установлен на будущую модель Vanquish GT. Компания заявила, что этот двигатель также будет доступен для «самых эксклюзивных и ограниченных моделей».

Проект Lambo отличается от электрических тенденций в автомобильной отрасли. Aston Martin приостановила разработку электромобилей из-за слабого спроса на данный тип автомобилей и сосредоточится на традиционных автомобилях с ДВС и гибридными двигателями.

Фото: Carsweek.ru

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