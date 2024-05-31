Aston Martin понимает, что люди хотят механическую коробку передач

Генеральный директор Aston Martin Лоуренс Стролл заявил на пресс-конференции в четверг, что ошеломляюще положительная реакция на лимитированную версию Valour за 2 миллиона долларов была "невероятной". 110 автомобилей были распроданы очень быстро, и, как отметил Стролл, спрос превысил предложение в 10 раз. Вдохновленный моделью Victor, сам по себе являющейся данью моделям Aston 1970-1980-х годов, Valour создан на основе устаревшего Vantage и оснащен 705-сильным V-12 и шестиступенчатой механической коробкой передач. Стролл считает, что механика является огромной частью успеха этой модели.

"Весь мир, вместо того чтобы думать, что все переходят на электромобили, возвращается к 'Я хочу ручную коробку передач', верно?" - сказал Стролл. "Это не может быть более противоположно - я говорю о любителях автомобилей, автогонщиках - это не может быть более противоположно. И мы серьезно изучаем эту возможность".

Однако это не означает, что Aston собирается производить машины с механической коробкой передач в больших количествах, как Porsche. Но похоже, что компания считает, что удача может улыбнуться им с ручными коробками в своих лимитированных спецверсиях. Стролл заявил, что установка механики в Valour не была особым вызовом.

Автомобильная индустрия может двигаться в одном направлении, но Стролл и Aston Martin видят, что их клиенты принимают традиции. Недавно компания подтвердила, что Aston Martin Vanquish может вернуться с новым V-12 и 824 лошадиных силы, который будет установлен в преемника DBS, скорее всего вернув к жизни название Vanquish после шестилетнего перерыва.

"Это совершенно новый продукт, и этот двигатель, по крайней мере сначала, будет устанавливаться только в нашу флагманскую модель, которую мы запустим осенью," - сказал Стролл. "Он не будет устанавливаться в DB12, как раньше он ставился в DB11. Вы сможете купить V-8 или V-12. Это не произойдет. Мы считаем, что DB12 с 670 лошадиными силами достаточно мощен, чтобы большинству людей хватило. Мы не думаем, что нам нужно больше".

Но для некоторых только V-12 подойдет, сказал Стролл. И поскольку Aston Martin - производитель с низким объемом производства, он не беспокоится о все более строгих европейских нормах по выбросам. Как и ручная коробка передач, V-12 также может появиться в будущих специальных моделях.

Тем не менее, Aston не отказывается от электрификации. Гиперкар Vallhala, поступления которого начнутся к концу этого года, станет первым автомобилем марки с возможностью зарядки от сети, и у Aston также есть платформа для батарейных электромобилей в разработке. Их первый полностью электрический автомобиль появится в 2026 году, а за ним последуют еще три модели, включая гиперкар.

Стролл неустанно трудится над оживлением линейки автомобилей Aston Martin. В прошлом году появился новый DB12, а в этом году уже были представлены новый Vantage, DB12 Volante и DBX707 с сильно переделанным интерьером. Мы скоро увидим Valhalla, новый Vanquish и Vantage Roadster.

"За последние четыре года мы проделали огромную работу, чтобы добиться этого," - сказал Стролл. "Также стоит понимать, что раньше компания выпускала одну новую машину раз в три-пять лет. Теперь, с момента моего вступления в должность, мы выпускаем 12 новых автомобилей за 12 месяцев".