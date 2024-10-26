Aston Martin продаёт четыре из своих самых красивых автомобилей

Любитель редких британских спорткаров с итальянским дизайном, внимание! Aston Martin Works продает четыре из своих самых редких и красивых моделей, разработанных студией Zagato. Это означает, что ваш гараж может выглядеть точно так же, как на этих фотографиях, если у вас хватит средств.

Коллекция состоит из четырех автомобилей: Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake, Vanquish Speedster и Vanquish Volante, а также ультра-редкой модели DBS GT Zagato.

Фото: Motor1.com Aston Martin

DBS GT Zagato является самым редким из всех. Этот суперкар был создан в честь 100-летия итальянского кузовного мастера и выпущен всего в 19 экземплярах по всему миру. Он развивает 760 лошадиных сил благодаря своему твин-турбо V-12 и стоил 7,8 миллиона долларов при выходе. Каждый комплектовался также с моделью DB4 GT Zagato continuation (хотя этот автомобиль не входит в продажу).

С другой стороны, от Vanquish Zagato Volante и Vanquish Shooting Brake было выпущено всего по 99 экземпляров. А вот Vanquish Speedster был ограничен всего 28 единицами. Все автомобили оснащены атмосферным 6,0-литровым V-12, выдающим 592 л.с., что позволяет им разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды и развивать скорость более 200 миль в час. При покупке каждого из них приходилось отдать около миллиона долларов.

Эти автомобили представляют собой лишь часть из небольшого количества современных моделей Aston Martin, разработанных студией Zagato. Однако среди них отсутствует прекрасное Zagato Coupe. Этот автомобиль был представлен в 2020 году, выпущен ограниченным тиражом в 99 экземпляров по всему миру и стоил всего 765 000 долларов по сравнению с другими моделями.

Aston Martin Works не называет стоимость коллекции, но мы не удивимся, если квартет уйдет за сумму более 50 миллионов долларов. Достаточно небольшая цена за четыре из самых красивых современных моделей Aston Martin, когда-либо созданных.