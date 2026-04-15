Aston Martin и Geely оказались в судебной тяжбе из-за логотипа

Материнская компания команды Формулы 1 Aston Martin Lagonda подала апелляцию в Высокий суд Лондона в связи с разбирательством по поводу товарного знака.

Юридический спор между Aston Martin Lagonda и китайским холдингом Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd начался еще в 2022 году. Поводом стала попытка Geely зарегистрировать новый логотип для бренда. Представители Aston Martin Lagonda выразили протест против этой регистрации, аргументируя свою позицию тем, что дизайн Geely нарушает авторские права на фирменные «крылья» Aston Martin.

Слушания по делу прошли в сентябре 2025 года. Компания Geely в суде подчеркивала, что символика с крыльями широко распространена в автомобильной индустрии, ссылаясь на примеры других известных марок, среди которых Bentley и Mini.

В марте 2026 года суд не удовлетворил иск компании Aston Martin Lagonda, обязав ее выплатить 2200 фунтов стерлингов в счет компенсации судебных расходов. Однако у стороны британской компании оставалась возможность обжаловать решение, которой она и воспользовалась, подав апелляцию.

На сегодняшний день дело официально поступило в Высокий суд Лондона. В компании Aston Martin Lagonda воздерживаются от детальных комментариев в связи с продолжающимся разбирательством.

«В Aston Martin Lagonda не комментируют текущие судебные разбирательства. Защита нашего бренда и интеллектуальной собственности является приоритетом компании, и мы продолжим предпринимать необходимые меры для защиты наших товарных знаков на соответствующих рынках», — отметили в пресс-службе компании.