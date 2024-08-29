Служебный автомобиль Aston Martin F1 попал в серьезное ДТП на Монце

Автомобиль Aston Martin Vantage, использовавшийся в качестве безопасного автомобиля на Гран-при Формулы-1, попал в аварию в четверг во время регулярного тестирования перед гонкой уик-энда на трассе Монца. Ни один из пассажиров не пострадал в результате инцидента, однако причина аварии остается неясной.

На видеозаписи аварии кажется, что водитель безопасного автомобиля Бернд Майландер потерял управление при въезде в поворот Параболика — одном из самых быстрых на трассе. Автомобиль вылетает с асфальта на высокой скорости, крутится, пока в конце концов не сталкивается с барьерами.

Странный характер происшествия — как автомобиль двигался при торможении — подогрел интернет различными теориями о том, что аварию мог вызвать неисправность машины, а не ошибка водителя. Некоторые предполагают, что тормоза могли перегреться, и что Майландер намеренно инициировал занос в попытке замедлить автомобиль.

"Сегодня на трассе Монца произошел случай с безопасным автомобилем FIA," - говорится в заявлении FIA. "Aston Martin расследует причину, но подтверждает, что и водитель, и пассажир в порядке. На трассе есть дополнительный безопасный автомобиль, и это не повлияет на события уик-энда."

Это не первый случай драмы с безопасными автомобилями. На Гран-при Бразилии 2002 года Ник Хайдфельд врезался в дверь припаркованной медицинской машины Mercedes вскоре после того, как водитель Алекс Рибейро вышел из нее, едва избежав серьезной травмы. Всего два года назад, на Гран-при Монако, Рибейро врезался в барьеры на медицинской машине во время тестов в субботу.

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