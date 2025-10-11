Aston Martin DB12 S: от стильного гран-турера к быстрейшему четырёхместному Aston Martin

Aston Martin продолжает активно расширять линейку своих автомобилей, представив новую модификацию элегантного DB12. Новая версия, получившая название DB12 S, предлагает более динамичный и острый характер, не требуя перехода к мощному Vanquish с двигателем V12.

DB12 S доступен в двух вариантах кузова — закрытое купе и открытая версия Volante. Стоимость новинки стартует от приблизительно 220 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 23,8 миллиона рублей. Одним из главных отличий новой версии стало увеличение мощности двигателя: теперь она достигает 692 лошадиных сил по сравнению с 671 л.с. у стандартной модели DB12, а максимальная отдача достигается при 6000 оборотах в минуту.

Повышенные характеристики стали возможны благодаря программным доработкам, при этом конструкция двухтурбинного 4-литрового V8 почти не претерпела изменений. Пиковый крутящий момент составляет 800 Нм и доступен в широком диапазоне оборотов — от 3000 до 6000 об/мин.



Фото: Carsweek.ru

Технические усовершенствования: прирост скорости и динамики

Инженеры Aston Martin внесли изменения в калибровку двигателя, внедрив новые карты дроссельной заслонки и обновив программное обеспечение автоматической коробки передач для ускорения отклика. По информации компании, время переключения передач улучшилось на 50 процентов в сравнении со стандартной версией, что позволило сократить разгон с места до 62 миль в час на 0,1 секунды — теперь этот показатель составляет 3,5 секунды.

Для версии Volante, масса которой несколько выше, разгон занимает 3,6 секунды. Максимальная скорость у обеих модификаций достигает 202 мили в час.



Фото: Carsweek.ru

Дополнительные опции: звук, вес и тормозная система

В перечне опций появилась титановая выхлопная система с новым расположением патрубков: она не только усиливает акустику двигателя, но и снижает массу выхлопа на 11,7 килограмма.

Существенное облегчение также обеспечивают стандартные карбоно-керамические тормоза, благодаря которым неподрессоренная масса автомобиля уменьшена на 27 килограммов. Инженеры откалибровали электрический усилитель руля, а также электронно управляемый задний дифференциал и обновили программное обеспечение адаптивных амортизаторов Bilstein DTX.

Вместе с более жесткими стабилизаторами поперечной устойчивости и полностью новой схемой подвески эти меры повышают управляемость и стабильность автомобиля при движении на высокой скорости в поворотах.



Фото: Carsweek.ru

Дизайн и салон: акцент на спортивность

Экстерьер DB12 S получил заметные изменения, отражающие технические апгрейды модели. Передняя часть отличается двойным плоскостным сплиттером и капотом с декоративными жалюзи. Наиболее выраженные новшества видны сзади: новый диффузор, оригинальное расположение выхлопных труб и спойлер, выполненный в форме губы.

Автомобиль комплектуется эксклюзивными 21-дюймовыми колесными дисками и украшен фирменными значками с буквой S, выполненными вручную в красной эмали. В интерьере появились уникальные декоративные элементы и материалы, включая специальный переключатель режимов двигателя в ярко-красном цвете. В остальном оформление салона осталось фирменным для DB12.



Фото: Carsweek.ru

Технологии: дебют Apple CarPlay Ultra

Еще одной особенностью новинки стал дебют системы Apple CarPlay Ultra — впервые для автомобилей Aston Martin. Эта мультимедийная платформа интегрируется не только с центральным сенсорным экраном, но и с цифровой приборной панелью, обеспечивая более тесное взаимодействие с устройствами Apple.

Инновационный подход подчеркивает стремление компании к внедрению современных технологий, делая DB12 S еще привлекательнее для водителей, ценящих комфорт и функциональность. Новая модификация сочетает в себе элегантность и спортивный характер, что делает предложение особенно интересным для поклонников британских автомобилей, предпочитающих широкий спектр эмоций без перехода в сегмент суперкаров.

Ранее редакция сообщала, что шотландский стартап Munro готовит революционные изменения на рынке электрических внедорожников.

Источник. Фото — autoexpress.co.uk.