Арвид Линдблад: «Я ощущал, что у нас будет хороший темп»

В Австралии оба пилота Racing Bulls сумели пробиться в финальную часть квалификации Формулы 1, удивив не только соперников, но и самих себя. Особенно ярко себя проявил дебютант Арвид Линдблад, которому всего 18 лет. В своем первом уик-энде в «Королевских гонках» он занял 9-ю позицию.

Лиам Лоусон, показавший 8-е время, отметил, что команда не рассчитывала на столь высокий результат перед началом этапа. «Если честно, перед началом уик-энда мы не думали, что поднимемся на эти позиции, поэтому итогами квалификации я очень доволен. Хотя первая сессия проходила довольно непросто, и только ближе к её концу я смог показать нужный темп.

Пилот признался, что по ходу квалификации ему приходилось нелегко: собрать быстрый круг было непросто, возникали ошибки и блокировки тормозов. Однако по мере развития сессии ситуация улучшалась, и команда смогла сохранить свежий комплект мягких шин для гонки. В финальной части квалификации гонщики Racing Bulls не стали использовать этот комплект, поскольку основные конкуренты уже выбыли из борьбы.

Лоусон подчеркнул, что доволен итогом дня и отметил важность выхода обеих машин в финал квалификации. В то же время он напомнил, что впереди долгая и сложная гонка, а новые болиды остаются непредсказуемыми.

Арвид Линдблад, финишировавший девятым, также положительно оценил выступление: «Квалификация действительно была неплохая. Мы конкурентоспособны с самого начала уик-энда, и я лишь старался не предаваться особым восторгам, ведь мы не знали, изменится ли ситуация, какие команды ещё смогут прибавить, какие нет.

Юный пилот отметил, что команда сработала отлично, и оба гонщика Racing Bulls попали в финальную часть квалификации. Линдблад напомнил, что на тестах в Бахрейне команда выступала не так уверенно, а сегодняшний результат превзошёл ожидания всех, включая его самого. Он признался, что с нетерпением ждет старта предстоящей гонки.

Также Линдблад остановился на моменте, связанном со въездом на пит-лейн, назвав его опасным. Гонщик добавил, что команда намерена проанализировать этот эпизод для предотвращения подобных ситуаций в будущем.