Ты серьезно?

Первый запуск FordMustang GT3 на 24-часовой гонке Ле-Ман состоится в этот уик-энд. Это означает, что скоро появится и дорожная версия, GTD. Ford только что опубликовал новые изображения GTD, включая первые фотографии интерьера.

Готовы ли вы? У вас есть задаток на одну из них? Поехали:

Это интерьер Mustang в автомобиле за $325 000. Триста двадцать пять тысяч долларов.

Да, шестизначный "пони" от Blue Oval получает практически такой же интерьер, как у обычного 'Stang, с некоторыми незначительными изменениями. И я имею в виду незначительные. Большинство из того, за что платят покупатели GTD, - это волшебная подвеска, аэродинамика и углепластик от Multimatic. Но покупатели за эту цену обычно ожидают большего от каждой части автомобиля.

Добавления к в прочем обычному интерьеру Mustang следующие - не уходите за кофе, это не займет много времени:

Отделка углепластиком

3D-напечатанные титановые лепестки переключения передач и акценты вокруг селектора передач

Новое рулевое колесо

Два новых кнопки на панели

Recaros

Кроме того, надеюсь, вы не арендовали кабриолет на отдыхе. Это будет знакомо.

Фото: Motor1.com Фото: Motor1.com

Еще больше. У GTD Mustang будет доступен опциональный пакет производительности. Да, помимо цены в $325 000, Ford хочет немного больше денег - "проверьте карманы, приятель, я хочу увидеть, как выпадает пух" - чтобы раскрыть полный потенциал самого мощного Mustang, когда-либо созданного. Автопроизводитель до сих пор не объявил официальной стоимости этого пакета, но учитывая, что в него входят магниевые колеса, система DRS и еще больше углепластика для аэродинамики, можно предположить, что это не очень дешево.

Я хочу подчеркнуть, что Mustang GTD - действительно крутая машина. Внутри это совсем не обычный Mustang, и активная аэродинамика не только замечательна с технической точки зрения, но также была представлена в прекрасном исполнении. Кто не хочет увидеть Mustang с наддувом с 800+ лошадиными силами 5,2-литровым V8 и трансмиссией, разрывающего европейские автомобили, как Годзилла в Токио? Просто скажите мне когда и где.

Фото: Motor1.com

Еще более непонятно, почему Ford не уделяет достаточного внимания интерьеру. Возможно, следовало бы даже убрать что-то лишнее. Пакет производительности удаляет часть звукоизоляции. Что насчет удаления iPad с панели и избавления от держателей для стаканов? По сути, это гомологированный гоночный автомобиль - мы не в Денниз. Я бы даже пошел дальше и сказал бы, что этот интерьер был бы приемлем для GTD стоимостью в $150 000. Но не за $325 000.

В конце концов, решение принимать покупателям, подходит ли это (мои чеки от Ford только начали отскакивать, так что я выхожу), и я уверен, что все они все равно продадут. Просто жаль, что такой особенный автомобиль будет выглядеть лишь немного менее просто внутри.