Отменены апрельские гонки в Бахрейне и Джидде

Руководство Формулы 1 и Международная автомобильная федерация (FIA) после анализа текущей обстановки на Ближнем Востоке приняли решение отменить этапы чемпионата, которые планировались провести в апреле в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Организаторы рассматривали различные варианты, включая возможность замены отменённых гонок другими этапами. Однако в итоге было решено, что ни в апреле, ни в дальнейшем ближайшем будущем замены этим двум мероприятиям не будет. Помимо Формулы 1, переносу не подлежат и гонки соответствующих серий Формулы 2, Формулы 3 и академии F1 Academy, которые также должны были пройти в этих странах.

Президент и исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали прокомментировал ситуацию: это решение далось нелегко, однако оно оказалось единственно верным с учётом происходящих в регионе событий. Он выразил признательность FIA и всем промоутерам за проявленное сотрудничество и полное взаимопонимание. Доменикали добавил, что Формуле 1 не терпится вернуться в Бахрейн и Саудовскую Аравию, как только появится такая возможность.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем подчеркнул, что главным приоритетом федерации остаётся безопасность и благополучие участников гоночного сообщества. По его словам, решение было принято после тщательного анализа, и федерация полностью осознаёт всю ответственность. Бен Сулайем выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в регионе и отметил, что его мысли с теми, кого затронули последние события.

Он добавил, что Бахрейн и Саудовская Аравия имеют огромное значение для гоночного календаря, и выразил надежду на возвращение в эти страны в будущем. Особую благодарность президент FIA адресовал промоутерам, партнёрам и коллегам по чемпионату за совместную и конструктивную работу при принятии этого решения.