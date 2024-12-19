Антонио Перес о характере боли после гран-при Саудовской Аравии

Антонио Перес, отец Серхио Переса, высказал своё мнение о решении Red Bull Racing завершить сотрудничество с его сыном. Перес-старший утверждает, что информация, распространяемая Кристианом Хорнером о том, что Серхио решил взять небольшой отпуск, не соответствует действительности.

«Это означает полное ухода Серхио из мира Формулы 1. У нашего сына нет никаких альтернативных вариантов («плана B») или дополнительных планов («плана С»). В данный момент мы закрываем главу связанную с Формулой 1. Но, помнится, когда его уволили из Racing Point, у нас также не было заранее разработанных альтернатив.

В тот момент для нас тоже закончились гонки в Формуле 1. Сегодня у Серхио нет ясной перспективы на будущее, и нам следует принять это как факт. Главное, чтобы он наслаждался временем в кругу семьи», - подчеркнул отец автогонщика.