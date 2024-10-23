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Антонелли возьмет на себя обязанности Хэмилтона в первой тренировке

Накануне Гран При Мехико в команде Mercedes подтвердили, что итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли примет участие в первой сессии свободных заездов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.10.2024, 12:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Накануне Гран При Мехико в команде Mercedes подтвердили, что итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли примет участие в первой сессии свободных заездов. Это будет второй шанс для пилота в этом сезоне, после того как он уже заменял Джорджа Расселла в Монце и теперь сядет за руль машины Льюиса Хэмилтона.

Глава команды Тото Вольфф выразил мнение по поводу предстоящего уик-энда: «После сложных выходных в Остине у нас есть возможность показать себя в Мехико. Наше выступление в Техасе показало, что у нашей машины есть скорость, но задача заключается в том, чтобы регулярно проявлять этот потенциал. Это происходит из-за сложной комбинации аэродинамических и механических аспектов».

«У нас осталось провести пять этапов до завершения сезона для работы над этой проблемой. Это крайне важно делать это не только сейчас, но и с целью подготовки к сезону 2025 года».

В связи с тем, что автодром в Мехико находится на большой высоте над уровнем моря, перед командой стоят непростые задачи. Установка будет работать на пределе из-за пониженного атмосферного давления, что потребует от нас оптимальной настройки машины на максимальное сцепление с трассой. Это отличная возможность испытать наши последние разработки».

«Для Кими это будет второй опыт участия в первой тренировке. Мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть, как он будет развиваться на трассе».

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