Антонелли: Я не испытываю страха перед чужим мнением о себе

Контракт Андреа Кими Антонелли с командой Mercedes на сезон 2025 года находится пока в стадии ожидания официального подтверждения, однако все признаки указывают на то, что сделка скоро будет завершена. Для молодого гонщика из Италии предстоит нелегкий путь, начав карьеру в столь раннем возрасте.

Андреа Кими Антонелли сейчас едва ли не самый молодой участник в чемпионате. Ему всего 18 лет, и его день рождения наступит лишь через две недели. Однако гонщик уже сознательно готовится к трудностям, которые его ждут на новом этапе карьеры, если все сложится, как планируется.

«Очень часто у меня возникают сомнения, так как всегда бывает страшно не справиться с поставленными перед тобой задачами, – признался Антонелли. – Но я рассматриваю все испытания, как возможность для себя вырасти, научиться многому и, конечно же, получить удовольствие от процесса».

«Мне не страшно, когда окружающие выносят свой вердикт обо мне. Я уверен, что в Mercedes уже понимают, каков мой потенциал. Несмотря на не самый удачный старт в Формуле 2, я не вижу в этом проблемы, так как пока не было отрицательной обратной связи. Если у меня будет возможность сделать следующий шаг в карьере, я буду рад ей воспользоваться и сделать все возможное».

В последние месяцы Антонелли ощущает дополнительное давление из-за многочисленных слухов о его будущем, но он радует возможностям, которые перед ним открываются.

В текущем сезоне Mercedes предоставил Андрее Антонелли интенсивную программу тестов, где он испытывает болиды Формулы 1 предыдущих лет. По словам главного гоночного инженера команды, Эндрю Шовлина, молодой гонщик оставляет хорошее впечатление на всю команду.

«Подробности тестов в Бахрейне мне сообщили за несколько дней до начала, и для меня это был важный момент, – делится своими впечатлениями Антонелли. – Я понимаю, что эти болиды требовательны к пилоту, но с каждым кругом я чувствую себя все увереннее и комфортнее».

«Формула 1 остается моей главной мечтой, но я стараюсь не отвлекаться на нее. Посмотрим, сбудется ли моя главная мечта в реальность…»