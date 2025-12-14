Антонелли поразил публику, устроив заезд на картодроме Daytona

В межсезонье профессиональные автогонщики используют различные способы поддержания формы, и картинг по-прежнему остаётся одним из самых популярных методов тренировок. Его преимуществом является возможность ездить в любое время года, получая удовольствие и пользу для мастерства.

На днях 19-летний пилот команды Mercedes Кими Антонелли, который уже трижды в этом сезоне поднимался на подиум, посетил картодром Daytona в Милтон-Кинсе. Молодой гонщик продемонстрировал высокий уровень мастерства, впечатлив всех присутствующих своим выступлением на трассе.

На Daytona регулярно проводятся индивидуальные гонки продолжительностью 40 минут. В одной из таких гонок Кими стартовал под псевдонимом «Генри Шовлин». Это имя он выбрал не случайно: настоящее имя итальянца — Андреа Кими Антонелли, а псевдоним стал своеобразной данью уважения Эндрю Шовлину, главному гоночному инженеру Mercedes.

Чтобы остаться незамеченным, Кими надел кепку и постарался не привлекать к себе внимания. Несмотря на пасмурную погоду и влажную трассу, Антонелли показывал времена круга на три секунды быстрее остальных участников. После завершения гонки, когда «Генри Шовлин» снял шлем, все поняли, кто находился за рулём.

Позже Кими сделал фото на фоне табло с рекордами круга, показанными гостями Daytona. Антонелли удалось превзойти время, которое ранее установил Алекс Элбон, также бывавший на этом картодроме. Однако стоит учитывать, что результаты зависят от погодных условий и возможных изменений конфигурации трассы.

В социальных сетях Daytona появилось сообщение о визите Антонелли: «После полудня появился тихий молодой парень, назвавшийся "Генри Шовлином", чтобы принять участие в 40-минутной гонке. Кепка надвинута на лоб, полное спокойствие, и во время инструктажа он сидел в уголке…»

«А когда после финиша все сняли шлемы, то участники гонки начали постепенно осознавать, с кем они соревновались: в павильон вошёл Кими Антонелли. На мокрой трассе он записал на свой счёт лучший круг, причём его преимущество составило три секунды… В общем, это был очередной день на нашем картодроме. У нас никогда не бывает скучно».