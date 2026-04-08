Антонелли получит статус почётного гражданина Пальмановы

18 апреля в мэрии города Пальманова, расположенного в Италии, состоится торжественное мероприятие, в рамках которого гонщику команды Mercedes Кими Антонелли присвоят звание почётного гражданина.

Решение о награждении было принято муниципальными властями после того, как Кими Антонелли принял участие в эстафете Олимпийского огня. Примечательно, что этап эстафеты проходил непосредственно по территории Пальмановы.

Команда Mercedes сообщила, что Кими Антонелли лично присутствует на церемонии вручения почётного звания.