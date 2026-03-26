Главная Новости Mercedes Антонелли: «Опыт — это всё, чего мне не достаёт»
Кими Антонелли заявил, что готов к новым вызовам на Гран-при Формулы 1 в Сузуке после своей первой победы в чемпионате.
Демид Поршнев
26.03.2026, 11:23·2 мин
Фото: F1news.ru

После своего первого триумфа в Формуле 1, завоёванного на прошлых выходных, Кими Антонелли с большим воодушевлением приехал на этап в Сузуке. Молодой гонщик не скрывает оптимизма и предвкушает очередную возможность проявить себя на трассе.

Кими Антонелли отметил: «Опыт – единственное, чего мне не хватает. Я выступаю в Формуле 1 лишь второй сезон, а опыт можно получить только в реальной борьбе. Но я постараюсь быть готовым ко всему, к любой ситуации, чтобы занять наилучшую позицию, если появится шанс».

Антонелли подчеркнул, что уверен в возможностях своей машины и намерен реализовать потенциал до максимума. По его словам, он надеется провести очередной удачный гоночный уик-энд. Первая победа в Формуле 1 произвела на Кими огромное впечатление, однако гонщик уже полностью сосредоточен на предстоящем этапе.

Также Антонелли отметил, что победа в Китае стала для него ключевым событием в карьере, но впереди остаётся много соревнований. Итальянец выразил желание сохранить положительный настрой и рассчитывает добиться высокого результата и на трассе в Сузуке.

Нравится нашим читателям

