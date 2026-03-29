Главная Новости Андреа Кими Антонелли Антонелли: Пока рано говорить о титуле, но мы движемся в правильном направлении!
Антонелли: Пока рано говорить о титуле, но мы движемся в правильном направлении!

Кими Антонелли стал самым молодым лидером чемпионата Формулы 1, одержав историческую победу на Гран При Японии и прервав 70-летнюю серию для Италии.
Демид Поршнев
29.03.2026, 10:31·2 мин
Кими Антонелли одержал победу на Гран При Японии и вошёл в историю Формулы 1, став самым молодым лидером личного зачёта чемпионата мира. 19-летний пилот Mercedes также стал первым итальянцем, которому удалось оформить две победы подряд со времён Альберто Аскари, который в 1953 году был на пути ко второму титулу в карьере.

Антонелли поделился своими впечатлениями после гонки: «Настроение отличное! Конечно, о чемпионате думать пока рано, но мы на верном пути! Если говорить о гонке, то всё началось с того, что старт получился ужасно плохо, и ещё предстоит выяснить, что тогда случилось.»

Пилот отметил, что ему повезло с появлением автомобиля безопасности, после чего он сумел выйти в лидеры, а скорость болида оказалась очень высокой. Антонелли признался, что на втором отрезке дистанции чувствовал себя максимально комфортно за рулём, что доставило ему удовольствие.

Он также заявил, что с нетерпением ждёт апрельский перерыв, который позволит поработать над техникой старта и улучшить работу со сцеплением — это направление, по его словам, требует доработки. Антонелли подчеркнул, что именно старт может стать решающим моментом, где можно как выиграть гонку, так и упустить победу.

По словам гонщика, на среднем комплекте шин команда показала стабильный темп, а переход на жёсткую резину позволил значительно увеличить скорость. В то же время Антонелли отметил, что не знает, как бы сложилась гонка без автомобиля безопасности, но его появление, по его признанию, упростило ему задачу.

