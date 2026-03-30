Антонелли: Неудачные старты создают проблемы в моей жизни

Кими Антонелли, пилот команды Mercedes, после двух подряд побед стал лидером общего зачёта и самым молодым лидером в истории Формулы 1. На Гран При Японии 19-летний гонщик признался, что пока не думает о чемпионском титуле, отмечая, что ему предстоит ещё многое улучшить, особенно учитывая острую конкуренцию с напарником по команде.

В интервью после гонки Антонелли поделился эмоциями от второй победы в сезоне, подчеркнув важность победы на одной из самых известных трасс мира. «Я очень рад снова оказаться на вершине подиума. Эта победа действительно особенная для меня. Но, несмотря на радость, я немного расстроен из-за неудачного старта», — отметил гонщик.

Антонелли признал, что ему предстоит поработать над стартами, которые пока даются непросто. По его словам, только появление автомобиля безопасности в нужный момент помогло ему вернуть позиции, а темп машины был на высоком уровне, что особенно порадовало молодого пилота.

Объясняя неудачный старт, Антонелли отметил, что, вероятно, слишком резко отпустил сцепление, а холодные шины привели к пробуксовке и потере нескольких позиций.

На вопрос о мыслях на первом круге, когда он откатился на шестое место, гонщик признался, что испытывал сильное раздражение. Тем не менее, он не исключал возможности победы даже после неудачного старта, хотя борьба с Ferrari Шарля Леклера оказалась непростой из-за различий в использовании гибридной системы.

Когда Леклер отправился на пит-стоп, темп Антонелли значительно вырос. Удачное появление автомобиля безопасности также сыграло ему на руку, и гонщик отметил, что без этого обстоятельства итоговый результат мог быть иным.

Став самым молодым лидером чемпионата и первым итальянцем после Альберто Аскари, выигравшим две гонки подряд, Антонелли пока не размышляет о реакции на это событие в Италии. По его словам, впереди ещё много этапов, а конкуренция в чемпионате только обострится, особенно учитывая скорость его напарника Джорджа Расселла.

Пилот подчеркнул, что соперники наверняка сократят отставание, и команде предстоит продолжать прогрессировать. По его мнению, Mercedes обладает отличной машиной, но над стартами следует поработать, ведь в начале сезона и у него, и у Расселла возникало больше трудностей, чем ожидалось, особенно на фоне успешных стартов гонщиков McLaren.

Антонелли признал, что сегодня Оскар Пиастри сработал на старте лучше него, и пообещал продолжать совершенствоваться в этой области.

Комментируя аварию с участием Оливера Бермана, Антонелли отметил, что пока не успел детально изучить эпизод, но назвал ситуацию опасной и выразил уверенность, что FIA работает над поиском решений до этапа в Майами.

На вопрос о возможном обострении соперничества с напарником, Антонелли заявил, что намерен сосредоточиться на собственной работе и стараться действовать максимально корректно. Он подчеркнул, что Джордж Расселл — сильный гонщик, и борьба с ним будет сложной, а также отметил, что Ferrari и McLaren продолжают сокращать отставание.

Пилот выразил удовлетворение текущими результатами, но отметил, что намерен использовать предстоящий перерыв для дальнейшей работы над собой и машиной, чтобы стать ещё увереннее на трассе.

Говоря о переходе Формулы 1 на новый регламент, Антонелли отметил, что обновления помогли ему догнать напарника, особенно в гоночном темпе. По его словам, Расселл по-прежнему опережает его в квалификациях, особенно в финальных сессиях, но Антонелли продолжает работать над этим аспектом.

Он добавил, что в гоночных условиях команда заложила крепкую основу, и отметил высокий уровень профессионализма своего напарника, подчеркнув, что для успешного соперничества необходимо стремиться к идеалу в каждой детали.