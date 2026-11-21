Кими Антонелли неожиданно для себя показал лучшее время на трассе в Лас-Вегасе и завоевал свой 8-й поул в сезоне. Однако из-за замены двигателя он получил штраф и потеряет пять стартовых позиций.

Кими Антонелли (1-): «Было такое чувство, словно мы вернулись во времена картинга, когда в квалификации на трассу одно временно выезжали все 60 машин, и все ехали очень плотно. Но сегодняшняя квалификации складывалась для меня очень странно.

Начнём с того, я не мог добиться эффективной работы шин. Машину я не чувствовал вообще. К тому же ход педали тормоза был очень долгим, поэтому на торможениях у меня были сложности. В любом случае, результат оказался совершенно неожиданным.

И я думал, что испортил свою последнюю попытку, потому что в начале круга ехал в одной секунды за машиной, которая была впереди меня. Но слипстрим здесь настолько эффективный, что благодаря этому я просто смог отыграться и завоевать поул.

Мне кажется, что и гоночный темп у нас вполне уверенный. На тренировках машина производила хорошее впечатление, и шины тоже работали неплохо. В общем, я думаю, что завтра у нас будет шанс побороться за победу, я на это надеюсь. Но теперь предстоит как следует потрудиться, чтобы лучше понять, за счёт чего можно прибавить, чтобы как можно лучше провести гонку».

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