Антонелли: Тесты стали непростым испытанием для Mercedes

В Бахрейне завершился третий день тестовых заездов, где команда Mercedes продолжила подготовку к новому сезону. В утренней части программы уверенно за рулём работал Джордж Расселл, а днём трассу занял Андреа Кими Антонелли. Несмотря на возникшую задержку, молодой итальянский пилот смог показать лучшее время за все дни тестов.

Кими Антонелли прокомментировал результаты, отметив, что прошедшие тесты были сложными для всей команды, а особенно для него самого. За первые два дня из-за технических неполадок он сумел проехать чуть больше 30 кругов. Однако в дневной сессии третьего дня гонщик наконец смог провести полноценную работу за рулём, преодолеть значительную дистанцию и почти завершить имитацию гонки.

Антонелли подчеркнул, что лучше столкнуться с трудностями на тестах, чем во время реальных гонок. По его словам, команда уже занята поиском решений для устранения выявленных проблем, а на следующей неделе рассчитывает выступить успешнее. Он также отметил, что конкуренты сумели добиться впечатляющих результатов с меньшим количеством технических сложностей, и теперь Mercedes предстоит догонять упущенное время на грядущих тестах.

Джордж Расселл также подвёл итоги третьего дня, заявив, что сессия оказалась гораздо продуктивнее по сравнению с предыдущими. Ему удалось провести несколько серий заездов с разными уровнями топлива и выполнить имитацию гонки в финале утренней части. Расселл обратил внимание на то, что команда столкнулась с проблемами надёжности и пока не достигла ожидаемых результатов. Тем не менее, баланс машины стал лучше, а темп оказался приемлемым. При этом он заметил, что соперники выглядят сильнее, чем во время тестов в Барселоне, поэтому предстоит приложить максимум усилий, чтобы сократить отставание.

В завершение Расселл сообщил, что Mercedes уже готовится к заключительной серии тестов, которая намечена на следующую неделю. Главной задачей команды станет улучшение результатов и сокращение отставания от конкурентов перед стартом сезона в Мельбурне.