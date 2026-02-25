Андретти: В Формуле 1 «нет места иллюзиям»

Чемпион Формулы 1 1978 года Марио Андретти сыграл ключевую роль в подаче заявки на участие в чемпионате, которую получила команда Cadillac. В интервью BBC 85-летний Андретти отметил, что получил от руководителя команды Грэма Лоудона полную уверенность в успешности этого проекта.

По словам Марио Андретти: «Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: „Грэм, я на тебя рассчитываю“. Он ответил: „Марио, я тебя не подведу“. Сейчас лучшее время для дебюта новой команды. Когда меняются правила, все начинают с нуля».

Андретти подчеркнул, что иллюзий по поводу сложности участия нет: соперничество идет с сильнейшими, и чтобы добиться успеха, необходимо преодолеть множество трудностей. Тем не менее, он отметил, что всех объединяет стремление к одной цели, что и составляет основную привлекательность Формулы 1 — возможность заявить о себе на трассе.

Марио также рассказал, что регулярно связывается с Грэмом Лоудоном, чтобы быть в курсе текущих событий, и всегда готов оказать ему поддержку. Он отметил доверительный характер их отношений.