Андретти: Важно ставить перед собой амбициозные цели

В команде Cadillac F1 изначально осознавали, что первый сезон в Формуле-1 будет непростым. Ожидания не были завышены: вряд ли кто-то рассчитывал, что опытные Валттери Боттас и Серхио Перес сразу начнут бороться за очки на старте своей работы с новым коллективом.

Тем не менее, уже в начале сезона команде удалось достичь важного результата. Обе машины Cadillac F1 финишировали на Гран При Китая, хотя и уступили лидерам гонки один круг. Валттери Боттас завершил заезд на 13-й позиции, а его напарник занял 15-е место, став последним, кто преодолел всю дистанцию этапа.

Легенда автоспорта Марио Андретти, обладатель титула чемпиона мира 1978 года, выразил надежду на прогресс команды по ходу сезона. Напомним, в честь Андретти Cadillac F1 дала название своему дебютному шасси – MAC-26. В подкасте Drive to Wynn гонщик поделился своими мыслями о текущей ситуации:

«Мы добрались до финиша уже в первой гонке, а наш второй Гран При, безусловно, прошёл уже лучше, ведь в Китае всю дистанцию гонки проехали обе машины. Отставание в квалификации было уже не четыре секунды, а две. Разумеется, это по-прежнему много, но всё-таки какое-то улучшение.

С переходом на новый технический регламент все команды чемпионата сталкиваются со сложностями, но при этом могут открыться возможности. Надо оставаться реалистами, хотя, естественно, по ходу сезона мы хотим видеть прогресс. Хочется, чтобы ближе к концу чемпионата мы начали регулярно претендовать на очки, но нельзя исключать, что удастся добиться даже большего. Поэтому надо ставить перед собой амбициозные цели.

Лично я всегда так делал, хотя надо мной иногда посмеивались. Но только так можно чего-то добиться, ведь чтобы побеждать, важно стремиться стать одним из тех, кто оказывает ключевое влияние на результаты гонок».