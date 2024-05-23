Маффей оставит нас за пределами Формулы-1, заявил Андретти

Проект Andretti Cadillac продолжает активную подготовку к дебюту в Формуле 1, несмотря на негативное решение владельцев чемпионата о допуске новой команды на старт. Коллектив объявил о присоединении к своим рядам Пэта Симондса, однако комментарии Марио Андретти намекают на непростую ситуацию.

Легендарный чемпион мира 1978 года поделился информацией о встрече в Майами, где исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей, по его словам, высказал намерение заблокировать участие Майкла Андретти в гонках.

«Г-н Маффей вмешался в наш разговор и заявил: "Марио, я сделаю всё возможное, чтобы Майкл никогда не вышел на старт в Формуле 1", – прокомментировал Марио Андретти в интервью телеканалу NBC. – Эти слова меня шокировали. Мы же здесь занимаемся бизнесом, не вижу причин для подобных личных атак. Это было как попадание пули в моё сердце».