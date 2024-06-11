Mercedes поразил скоростью Андреа Стеллу.

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла восхищается прогрессом и скоростью болидов Mercedes, выступающих на Гран При Формулы-1.

«Уже в четверг я говорил журналистам, что на мой взгляд в данный момент Mercedes является одним из самых быстрых в гоночном мире. Некоторые круги, которые они показали в Монако и здесь, для нас просто недостижимы. Даже если бы у нас было мало топлива и мы использовали максимальную мощность двигателя, все равно мы не смогли бы сравняться с их результатами за уик-энд. Очевидно, у них есть огромный потенциал, и сейчас они начинают раскрывать его», - заявил Стелла.

Специалист также прокомментировал изменения, которые Mercedes внесли в свои болиды, включая новое переднее антикрыло.

«Меня не удивляет, что команде Mercedes удалось улучшить производительность новым передним антикрылом. Вероятно, они нашли ключ к решению тех проблем, с которыми столкнулись на прошлых этапах. Возможно, предыдущая версия антикрыла была неэффективной или просто не соответствовала их ожиданиям. Теперь же, благодаря новой конструкции, болиды стали более стабильными на трассе, что, безусловно, улучшает работу гонщиков», - подытожил руководитель McLaren.