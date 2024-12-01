Андреа Стелла: У FIA есть потенциал для улучшения работы.

Андреа Стелла высказал своё мнение после завершения Гран При Катара относительно штрафа Stop&Go, выданного Ландо Норрису за нарушение правила жёлтых флагов. Руководитель команды McLaren подчеркнул, что действия стюардов FIA требуют критического анализа.

По словам Андреа Стеллы, анализ телеметрии показал, что Ландо действительно не сбавлял скорость. Жёлтые флаги были показаны в момент пересечения границы сектора гонщиком.

Стелла отметил, что правила ясно указывают, что при виде жёлтых флагов гонщику необходимо сбросить скорость, и он несёт ответственность за правильное восприятие ситуации. Хотя флаги были сняты, обломки оставались на трассе.

Руководитель команды выразил мнение, что ситуация с жёлтыми флагами была результатом неудачного стечения обстоятельств. По его мнению, важно анализировать характер нарушения и степень опасности, а также учитывать изменения на трассе перед вынесением решения о штрафе.

«Следует учитывать все факторы и только после этого делать выводы. Необходимо применять критический подход к ситуации, а не просто следовать правилам, которые могут потерять актуальность», - подытожил свои рассуждения Андреа Стелла.