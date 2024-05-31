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Уверенность приходит только через труд, - Андреа Стелла.

Андреа Стелла работает в команде McLaren с 2015 года. В декабре 2022 года он стал главой команды, и именно при нем McLaren показала внушительные результаты.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2024, 11:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Андреа Стелла работает в команде McLaren с 2015 года. В декабре 2022 года он стал главой команды, и именно при нем McLaren показала внушительные результаты.

В этом сезоне гонщики команды McLaren уже пять раз становились на подиум, включая победу Ландо Норриса на Гран При Майами и второе место Оскара Пиастри в Монако.

Стелла начал активные изменения в техническом отделе команды сразу после назначения. Уверенность, с которой McLaren выступает в 2024 году, свидетельствует о правильности его подхода. В интервью Speedcafe он отметил важность оценки сезона реалистично.

«Я ни в чем не уверен, и это не шутка, - подчеркнул Стелла. - Я знаю, что нам необходимо повысить эффективность машины, чтобы удержаться на данном уровне. Важно, чтобы все проводимые проекты приводили к результатам», - добавил он.

Первая половина прошлого сезона была непростой для McLaren из-за скорости машины MCL60. Но команда не паниковала, а систематически устраняла слабые места. Нововведения позволили улучшить результаты: Норрис финишировал 4-м в Австрии и 2-м в Венгрии.

После восьми этапов сезона 2024 года McLaren уверенно занимает третье место в Кубке конструкторов, опережая Mercedes практически вдвое по очкам.

«Что такое уверенность? Это психологическое явление. Уверенность даёт только работа», - продолжил Стелла. - Стремление к успеху и вера в правильное движение вперед - вот ключ к достижению результатов».

Андреа Стелла поделился опытом работы с несколькими чемпионами, отметив, что уверенность приходит в процессе труда и самосовершенствования. Постепенно она укрепляется, когда видишь, что преодолеваешь себя и работаешь на результат.

«Лично я ничего не могу предсказать наверняка. Мы должны держаться выбранного пути и верить в успех, сохраняя спокойствие и сосредоточенность», - заверил он.

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