«Я не хочу обсуждать, как это случилось, но это было очень опасно» - Андреа Стелла о причинах сложностей с обгонами в Монако

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла высказал мнение о причинах отсутствия обгонов в Монако в современной Формуле 1. По мнению Стеллы, основной проблемой является конструкция самих гоночных болидов.

По словам Андреа Стеллы: «Думаю, мы должны позитивно оценить тот факт, что в этом году Формула 1 и FIA попытались улучшить зрелищность гонки в Монако. Главная проблема – отсутствие обгонов, но это вполне естественное ограничение, и я не уверен, что его можно изменить простым увеличением числа пит-стопов.

Согласно его мнению, изменения в следующем году, такие как уменьшение размеров машин, снижение сцепления с трассой и увеличение зон торможения, а также новая силовая установка и динамика, могут изменить ситуацию и сделать обгоны в Монако возможными, особенно при существенном превосходстве в скорости.

На данный момент, даже при разнице в три секунды, обгон остается проблематичным. Стелла считает, что это связано с габаритами машин и высоким уровнем сцепления с трассой, что приводит к очень коротким зонам торможения, не предоставляя возможности для успешной атаки во время гонки.

Взгляд руководителя McLaren указывает на необходимость обращать внимание не на количество пит-стопов и стратегию команд, а на изменение конструкции гоночных машин, как на основной фактор, влияющий на динамику обгонов в Монте-Карло и на успех команд на этой легендарной трассе.