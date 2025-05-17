Андреа Стелла: Противники ищут не там, где нужно.

Уверенное преимущество McLaren в начале сезона вызвало подозрения соперников в возможном нарушении регламента. Однако все проверки FIA не выявили никаких нарушений. Руководитель McLaren, Андреа Стелла, заявил, что конкуренты ошибочно фокусируются на неверных аспектах, пытаясь разгадать секрет успеха британской команды.

Андреа Стелла подчеркнул: "Для нас хорошо, что внимание соперников отвлечено от правильных моментов и фокусируется на предполагаемых деталях в нашем болиде, которых на самом деле там нет. Даже если бы такие детали, как гибкие плоскости переднего антикрыла, существовали, они бы все равно не объясняли успех McLaren в этом сезоне".

Стелла выразил надежду на появление еще большего количества подобных диверсий от конкурентов: "Это для нас только на руку, так как отвлекает внимание соперников от настоящих моментов, что в свою очередь помогает нам в нашей работе".

На вопрос о том, обусловлено ли превосходство McLaren в этом сезоне множеством факторов или одним ключевым техническим решением, Стелла ответил: "Хотел бы я дать неверный ответ, чтобы запутать наших конкурентов. Но могу лишь сказать, что опыт в Формуле 1 научил меня, что важно сосредоточиться на своей работе и оставаться верным основам".

Андреа добавил: "Когда начинаешь слишком много задумываться о действиях других, это обычно плохой сигнал, и важно вернуться к основам. Возможно, я дал верный ответ, который дал дополнительные идеи нашим конкурентам. Но я всегда стараюсь говорить правду, и даже в тактических целях не могу давать ложные сведения".