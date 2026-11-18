Руководитель команды McLaren Андреа Стелла в интервью Gazzetta dello Sport подвёл итоги текущего сезона и рассказал о целях коллектива на 2027 год.

Вопрос: Как вы оцениваете этот сезон?

Андреа Стелла: Для нашей команды чемпионат фактически начался с существенным опозданием. В начале сезона мы примерно на три месяца отставали от соперников в работе над машиной. Это объяснялось прежде всего техническими причинами, однако нельзя забывать и о том, что борьба за титул в чемпионате 2025 года потребовала от нас максимальной концентрации сил.

По этой причине мы продолжали модернизировать машину практически до конца сезона, тогда как большинство соперников уже переключилось на другие задачи. Ситуация оказала серьёзное влияние на нашу работу. McLaren является клиентской командой, а технический регламент на силовые установки изменился очень существенно.

Вопрос: Насколько на работе сказалось использование силовых установок Mercedes?

Андреа Стелла: Добиться стабильной работы этих двигателей крайне трудно. Каждый параметр, который не удаётся оптимизировать, существенно отражается на результате на круге. Кроме того, силовые установки нового поколения необходимо правильно интегрировать с шасси. Поскольку мы клиентская команда, в этом направлении мы также отставали.

Это было связано с тем, что Mercedes решала сложнейшую задачу по созданию надёжного и конкурентоспособного двигателя, поэтому взаимодействие с McLaren не являлось для неё приоритетным. В начале сезона у Mercedes тоже возникали проблемы с надёжностью. У нас были аналогичные сложности: в Китае ни одна из наших машин не смогла выйти на старт гонки.

Вопрос: Как вам удалось справиться с трудностями и вернуться на более высокие позиции, учитывая, что в этом году McLaren уже одержала три победы?

Андреа Стелла: Иногда необходимо сохранять терпение. Наше время ещё придёт. Если события развиваются не так, как хотелось бы, важно продолжать спокойно работать и не разрушать отношения с партнёрами. В этом году мы оказались в роли догоняющих, но не поддались тревоге, а сосредоточились на том, чтобы сократить отставание.

Такой подход позволил команде работать в нормальном режиме. Каждый раз, когда мы внедряли технические обновления, McLaren делала заметный шаг вперёд. Это, например, произошло в Майами и Венгрии. При этом мы видели, что соперники также продолжали активно развивать свои машины.

Вопрос: Какие ожидания вы связываете с 2027 годом?

Андреа Стелла: Я настроен позитивно. Я знаю, какую работу мы выполнили вместе с мотористами Mercedes. У нас есть чёткий план, и мы уже хорошо понимаем, чего ожидать от этих машин. Мы намерены вернуться в борьбу за титул. У McLaren есть трёхлетний план развития, аналогичный тому, который уже помог нам в предыдущие два года выиграть Кубок конструкторов.

Мы не можем довольствоваться 3-м или 4-м местом. Наша цель — подтвердить чемпионский статус. Для этого необходимо помочь Оскару Пиастри раскрыть свои лучшие качества. В этом году он был не слишком заметен на трассе, особенно по сравнению с Ландо Норрисом.

Для Оскара этот сезон оказался очень сложным. Он столкнулся с серьёзными трудностями при адаптации к машине, новому техническому регламенту и резине. Однако теперь, после огромной работы, проведённой им вместе с командой, он, по-моему, во всём разобрался правильно.

Мы должны продолжать двигаться в этом направлении и настроены решительно. В следующем году McLaren хочет вернуться на прежние позиции и бороться за победу в чемпионате. Мы также рассчитываем, что Оскар вновь войдёт в число претендентов на титул, как это было в 2025 году.

Вопрос: В этом сезоне чемпионом мира досрочно стал Кими Антонелли. Что вы думаете об этом молодом итальянце?

Андреа Стелла: Его успех имеет историческое значение: он стал самым молодым чемпионом в истории Формулы 1. В Mercedes верили в его талант, помогали ему развиваться и создали для этого необходимые условия. Кими смог продемонстрировать свои возможности, несмотря на юный возраст.

Это также историческое достижение для Италии, поскольку Антонелли вернул стране чемпионский титул, которого итальянские гонщики не выигрывали со времён Альберто Аскари. Все, кто работал в Ferrari, хорошо знают, что улица, ведущая к воротам завода, носит имя Альберто Аскари. Теперь Антонелли добился столь важного успеха, хотя, вероятно, в полной мере его значение станет очевидно лишь со временем.