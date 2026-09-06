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«Нас ждёт интересная гонка»: Андреа Стелла

Андреа Стелла оценил шансы McLaren на Гран При Италии: плотная квалификация, режим Boost и стратегия могут определить борьбу Ландо Норриса за подиум.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.09.2026, 14:14·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис подошёл к Гран При Италии в статусе одного из фаворитов после двух побед подряд. Перед началом гонки руководителя команды McLaren Андреа Стеллу попросили оценить перспективы команды.

Андреа Стелла: «Результаты квалификации получились очень плотными, поэтому сложно делать прогнозы. Думаю, мы сможем побороться за подиум, но для этого нужно действовать разумно с точки зрения пилотирования, энергопотребления и стратегии.

Переменных множество. Некоторые факторы, которые сдерживали нас в квалификации, в гонке будут неактуальны.

Думаю, нас ждёт интересная гонка. Честно говоря, я не представляю, как она может складываться. Если при обгоне активно использовать режим Boost, то вас будут обгонять – и вы будете терять время по сравнению с соперниками. Но если вы быстрее, вам захочется обогнать. Будет очень интересно!»

Источник

Андреа Стелла (149)McLaren (853)

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