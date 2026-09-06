«Нас ждёт интересная гонка»: Андреа Стелла

Ландо Норрис подошёл к Гран При Италии в статусе одного из фаворитов после двух побед подряд. Перед началом гонки руководителя команды McLaren Андреа Стеллу попросили оценить перспективы команды.

Андреа Стелла: «Результаты квалификации получились очень плотными, поэтому сложно делать прогнозы. Думаю, мы сможем побороться за подиум, но для этого нужно действовать разумно с точки зрения пилотирования, энергопотребления и стратегии.

Переменных множество. Некоторые факторы, которые сдерживали нас в квалификации, в гонке будут неактуальны.

Думаю, нас ждёт интересная гонка. Честно говоря, я не представляю, как она может складываться. Если при обгоне активно использовать режим Boost, то вас будут обгонять – и вы будете терять время по сравнению с соперниками. Но если вы быстрее, вам захочется обогнать. Будет очень интересно!»