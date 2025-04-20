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Ландо не виноват в аварии, подчеркивает Андреа Стелла.

Андреа Стелла: Ландо Норрис не виноват в аварии, утверждает руководитель McLaren. Команда готовится к гонке после инцидента. Ландо и McLaren смотрят в будущее с оптимизмом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.04.2025, 11:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла утверждает, что Ландо Норрису потребовалось всего пять минут, чтобы забыть об аварии в квалификации и переключиться на подготовку к гонке.

«Когда в квалификации происходит инцидент, это всегда обидно, ведь Ландо мог оказаться в первом ряду, а в итоге стартует десятым. Но эти парни — гонщики. Они занимаются этим всю жизнь. Это не единственная неудачная суббота в его карьере. Гонщики относятся к этому спокойно.

На брифинге мы сразу переключились на выбор шин для гонки. Мы использовали это разочарование для дополнительной мотивации. Когда ты работаешь в спорте, когда ты спортсмен или инженер, ты хорошо готов к подобным ситуациям, и если возникают эти пять минут разочарования, ты знаешь, как их преобразовать. Именно это я видел с Ландо и с командой.

Ландо не виноват в аварии. Мы провели анализ и увидели – когда Ландо пытался выжать из машины ещё несколько миллисекунд, она среагировала не так, как он ожидал. Машина потеряла управляемость в четвертом повороте и оказалась на внешнем радиусе, а этот поворот подобного не прощает.

Команда должна улучшить машину, исправить её поведение – мы хотим, чтобы Ландо был уверен, чувствовал себя комфортно, мог доверять машиной, и когда ему нужно найти несколько миллисекунд, он мог это сделать».

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