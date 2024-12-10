Автомобильный рынок в России ожидает снижение продаж и увеличение цен, считают аналитики.

Прогнозируемый объем продаж новых легковых автомобилей в России на следующий год может снизиться на 10%. По расчетам аналитического агентства "Автостат", он составит приблизительно 1,43 миллиона машин. С таким базовым сценарием на выступлении Autostat Analityc Day выступил генеральный директор Сергей Целиков.

Альтернативный прогноз, озвученный агентством, предвидит снижение продаж на 20% до отметки в 1,27 миллиона машин. При позитивном сценарии объем рынка будет оставаться на текущем уровне, аналитики ожидают его роста на 50% по сравнению с 2023 годом, до 1,59 миллиона единиц.

Множество факторов могут повлиять на тенденцию роста авторынка, включая инвестиции в экономику, растущий уровень доходов у отдельных групп населения, активность в сфере маркетинга со стороны дилеров и автопроизводителей. В то же время, отрицательное влияние на объем продаж могут оказать инфляция, увеличение цен на товары и услуги, рост тарифов, рост цен на новые автомобили, повышение ставок по кредитам, а также снижение доступности иностранных автокредитов.

Согласно прогнозам аналитиков, цены на новые легковые автомобили продолжат расти. К лету 2025 года ожидается повышение цен на 10%. Например, в ноябре средняя цена на такие машины составила 3,17 миллиона рублей.

"По моему мнению, возможен потенциал увеличения цен на 10% за полгода. То есть, в начале следующего года цены будут активно расти. Это мое предположение, основанное на происходящем и на том, что не отразилось на росте цен. Еще не учтен утильсбор за октябрь. Впереди еще утильсбор за январь. Не учтено снижение курса рубля... Много факторов, которые будут оказывать давление на цены, +10%, на мой взгляд, мы можем увидеть к лету следующего года", - поделился мнением Сергей Целиков.

В первой неделе декабря (с 2 по 8 число) в России было продано 30,1 тысяч новых легковых автомобилей. Таким образом, объем продаж впервые за последние пять недель превысил 30-тысячную планку.